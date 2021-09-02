Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Азербайджана по 56-му Хачмазскому сельскому избирательному округу Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями, сообщает в четверг Trend.

Регулярно встречаясь с избирателями, депутат в этот раз приняла избирателей из сел Мюршюдоба и Менджероба административно-территориального округа Нереджан, а также сел Гусарчай и Гасангала административно-территориального округа Гусарчай Хачмазского района.

Во время встреч, на которых были проведены активные обсуждения, Севиль Микаилова детально поинтересовалась вопросами, поднятыми каждым избирателем, большая часть вопросов была решена на месте, другие вопросы, решение которых требует времени, будут всесторонне рассмотрены с принятием мер в соответствии с требованиями законодательства.

С вниманием отнесясь к проблемам избирателей, Севиль Микаилова сказала, что все поднятые вопросы будут подробно рассмотрены, в связи с ними будут предприняты обращения в соответствующие структуры, и решение вопросов будет находиться в центре внимания.

Принявшие участие во встрече избиратели выразили признательность депутату за постоянное внимание к их проблемам и усилия, принимаемые по их решению.

Севиль Микаилова также посетила семью шехида Мамедова Икрама Эхтирам оглу из села Чилягир административно-территориального округа Нереджан. Депутат подчеркнула, что семьи шехидов окружены постоянным вниманием и заботой государства. Члены семьи шехида выразили признательность за оказываемое внимание и заботу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)