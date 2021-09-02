Сегодня мне ровно столько лет, сколько было моему отцу, когда он стал шехидом - уроженец Кельбаджара

БАКУ /Trend/ - Сегодня мне ровно столько лет, сколько было моему отцу, когда он стал шехидом. Теперь его дело продолжаю я.

Об этом сказал в четверг Карабахскому бюро Trend майор полиции Санан Шукюров в рамках посещения кельбаджарцами родного края.

Сказав, что он вернулся в родной край спустя почти 30 лет, Шукюров поделился своими ощущениями: "Мне трудно выразить свои чувства. Для меня, как и для моего отца, не могло бы быть более волнительного момента".

Напомним, что сегодня группа кельбаджарцев спустя 28 лет впервые посетила родной район.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев)