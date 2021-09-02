В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-8 градусов

БАКУ /Trend/ - С вечера второго сентября в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с, а с вечера третьего сентября – до 25-30 метров в секунду, и к утру четвертого сентября постепенно ослабнет.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером третьего и ночью четвертого сентября местами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова – интенсивного характера. Температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов.

В регионах Азербайджана с вечера второго до утра четвертого сентября местами пройдут грозовые дожди, в горных и предгорных районах – интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Западный ветер усилится до 15-20, временами до 23-28 м/с, в некоторых районах долины Куры – с порывами до 30-33 метров в секунду. Температура воздуха постепенно снизится по сравнению с предыдущими днями – на 5-8 градусов.

Ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)