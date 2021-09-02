На портале онлайн-услуг E-pul предоставленна возможность сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха

Желающие сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха теперь могут легко провести эту операцию через портал онлайн-услуг E-Pul.

Сделать пожертвование можно как на сайте E-Pul, так и через мобильное приложение:

Вебсайт

Приложение для Android

Приложение для iOS

Обращаем ваше внимание, что в процессе взноса пожертвования с пользователя не взимается дополнительная комиссия. Каждый из наших соотечественников может стать участником этой важной миссии, сделав пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха.

Процесс осуществления пожертвований обновляется и улучшается на постоянной основе и новости в этом направлении будут регулярно сообщаться.

Подробная информация о возможности пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха альтернативными методами оплаты представлена на сайте Фонда: https://qdf.gov.az/iane-et/

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