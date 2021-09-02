МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего вечера и до субботнего утра погода на территории Азербайджана изменится, будет дуть сильный ветер, местами прогнозируются грозовые ливневые дожди, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

В связи с этим МЧС обратилось к населению: «В эти дни необходимо быть внимательным и соблюдать меры безопасности. Не рекомендуется выходить на улицу без надобности.

Также необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности, поскольку во время сильного ветра, в частности на открытой местности, трудно тушить пожары».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)