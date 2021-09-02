В азербайджанских школах будет преподаваться предмет «История победы»

Общество 2 сентября 2021 16:44 (UTC+04:00)
В азербайджанских школах будет преподаваться предмет «История победы»

БАКУ /Trend/ - С 2021/2022 учебного года в 9-х классах всех общеобразовательных школ Азербайджана будет преподаваться предмет «История победы».

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в Министерстве образования.

Согласно информации, предмет «История победы» будет преподаваться раз в неделю для всех девятиклассников на государственном (азербайджанском) языке независимо от языка преподавания.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli

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