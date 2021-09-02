Взгляды Низами на женщину выглядят как целостная философская система – Депутат Севиль Микаилова

БАКУ/Trend/ - Взгляды великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви на женщину, перешагнувшие мировоззрения своей эпохи на несколько столетий, выглядят как целостная философская система.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова в ходе организованной Международным центром Низами Гянджеви онлайн-конференции на тему «880-летие Низами Гянджеви и его вклад в мировое наследие».

Депутат отметила, что Низами Гянджеви, безусловно, входит в число самых выдающихся поэтов и мыслителей мировой литературы, чье наследие прославляется во всем мире.

«Великий Низами, живший и творивший 880 лет назад, подарил мировой литературе ценное сокровище – "Хамсу", которое объединяет пять поэм – "Сокровищницу тайн", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Хосров и Ширин". В 880-летии великого поэта можно с уверенностью сказать, что эта сокровищница, изображающая реальную жизнь и пропагандирующая мудрые идеи, питала моральный дух человечества и очищала сердца», – сказала Микаилова.

Она отметила, что великолепные произведения Низами, подчеркивающие высокие общечеловеческие ценности, переступают все границы и получают всеобщее признание.

«По произведениям поэта созданы миниатюры и картины, поставлены спектакли, оперы и балеты, сняты фильмы, написаны книги. Низами – часть мировой литературы, произведения которой часто цитируются в ряде шедевров. Например, сюжет поэмы "Семь красавиц" Низами послужил основой для написания знаменитой оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини "Турандот". Так же и немецкий мыслитель Иоганн Гете в своем произведении "Западно-восточный диван" упоминает героев поэм Низами – Ширин и Фархад, Меджнун и Лейли. Женщины являются одной из важных составляющих творчества Низами – его героини мудрые, сильные, умные, верные и красивые! Низами широко воспевает высокие качества женщин – их добродетель и патриотизм, чувство материнства и любви, благородство и милосердие, смелость и интеллект, все то великое, что прошло через века и олицетворяет высшие человеческие качества», – сказала Микаилова.

Как отметила депутат, женщины в произведениях Низами нашли свое художественное отражение со всей красотой и величавостью, верностью и искренностью.

«Великий поэт подтверждает право женщины на любовь. По его мнению, она рождена для любви и хранит верность любви. Причем, все это отражено в его произведении, сокровищнице мировой поэзии "Хамсе" в тот период средневековья, когда отношения к женщинам были как к потребительской вещи. Он видит в женщине личность, во многом равную мужчине, способную совершать высокие поступки, одним из первых в мировой литературе раскрывая гендерные вопросы. Образы произведений "Хамсе" – Лейли и Мехин Бану, Ширин и Нушаба – далеки от всяких средневековых порядков. Характерные им внутренняя стихия, свобода размышления и принятия решений, благородство и прозрачность – вот что считается главным богатством женщин в творчестве поэта. Посредством женских образов своих произведений поэт в этом духе хотел воспитать и перевоспитать своих современников и потомков, содействовать формированию у них уважительного отношения к женщине. Поэтому взгляды Низами на женщину, перешагнувшие мировоззрения своей эпохи на несколько столетий, выглядят как целостная философская система», – сказала она.

Микаилова добавила, что прогрессивное отношение поэта к женщине, отличающееся от мнения предшественников и современников, привлекло внимание исследователей, которые высоко оценили его позицию и место в отношении к женщине не только в истории азербайджанской литературы, но и всей мировой литературы.

«Каждая строка в "Хамсе" пронизана любовью к матери, отчизне, любовью к доброте, красоте человеческой души и окружающему мирозданию и, конечно же, любовью к женщине, как призыва в общечеловеческом масштабе, так и любовью к избраннице его сердца. Наверное, это рок судьбы, но будучи женатым три раза, Низами по окончании каждого своего произведения терял любимую женщину. В конце концов он обратился к Аллаху со словами: "Боже, почему за каждую поэму я должен пожертвовать женой?" Особенно он благоволил своей первой жене Агджагыз, которой посвятил множество поэтических строк. Даже свою любовь к Родине Низами показывает в поэме "Искендер-наме" через женский образ, яркими красками описывая красоту и величие древнего города Барда, расположенного в живописном уголке Карабаха, восхищаясь красотой, справедливостью и достоинством правительницы Нушабы, которая противостоит Александру Македонскому. Находясь под впечатлением ее мужества и мудрости, Александр Македонский отказывается покорять этот край. Более того, когда он узнает, что враги захватили Барду и взяли в плен Нушабу, уничтожает их и одерживает победу», – сказала депутат.

Она отметила, что в поэме «Сокровищница тайн» Низами через обращение пожилой женщины к Султану Санджару выражает свой протест тирании, призывает к правосудию и справедливости, любить и беречь свою страну: «В преданиях о любви шаха Хосрова к красавице Ширин поэт впервые отводит главную роль героине, наделяя её высокими моральными качествами, раскрывает чувства, способные подвигнуть к неимоверным поступкам А эпопея любви Лейли и Маджнуна показывает всю глубину чувства непорочной любви, жизни, посвященной обретению личного счастья. А в основу поэмы "Семь красавиц" положена легенда о шахе Бахрам Гуре и семь рассказов его жён-царевен из различных народов, живущих в семи дворцах, каждый из которых посвящён какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет. В каждом их своих жен шах черпает так недостающие в его жизни качества и жизненную мудрость. И это все лишь малая часть того, что я могу сказать о женских образах в творчестве Низами, который сквозь века в своих строках пронес чувства гуманизма, любви, почтения и уважения к женщинам».