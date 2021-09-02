Вакцинация не становится причиной заражения – азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что ранее неинфицированные люди заразились COVİD-19 именно после вакцинации, являются абсурдными.

Об этом в четверг сказала Trend врач-инфекционист Нигяр Алиева.

По ее словам, вакцина не имеет никакого отношения к инфицированию: «Заразность штамма "Дельта", возникшего в результате мутации нового типа коронавируса, крайне высока. В настоящее время это является главной причиной заражений. Несоблюдение социальной дистанции и неправильное использование медицинских масок в итоге приводит к инфицированию коронавирусом».

Нигяр Алиева сказала, что самым эффективным методом борьбы с этой болезнью является вакцинация.

«Неоднократно сообщалось, что вакцинация позволяет переносить болезнь в легкой форме, предотвращает возникновение осложнений. Процесс вакцинации продолжается в нашей стране уже несколько месяцев. Вывод, к которому мы пришли за эти месяцы, заключается в том, что вакцинированные переносят болезнь практически на ногах, без пастельного режима. Находящиеся в настоящее время в реанимационных отделениях больные – это те, кто не прошли вакцинацию», – добавила инфекционист.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli