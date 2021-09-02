В Азербайджане выявлено 3 759 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 473 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 759 случаев заражения коронавирусом, 3 473 человека вылечились, 45 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 432 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 373 475 человек вылечились, 5 722 – скончались, число активных больных составляет 53 298.

За последние сутки в стране проведено 17 678 тестов на COVID-19, а всего с начала пандемии – 4 498 717.

(Перевод: Турал Гараджаев)