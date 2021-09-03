В Азербайджане названы причины роста смертности от COVID-19 среди молодежи
БАКУ /Trend/ - Запоздалое обращение за медпомощью, неправильное лечение в домашних условиях приводят к росту случаев летальных исходов от коронавируса среди молодежи.
Об этом сказала сотрудник TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.
"Неправильный подход к лечению, применение препаратов без назначения врача приводят к обострению болезни, а порой и к летальному исходу", - сказала она.
Комментируя данный вопрос, председатель Научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов отметил в числе этих факторов также участие в массовых мероприятиях, что тоже способствует быстрому распространению вируса: «Дельта-штамм COVİD-19 является более заразным, поэтому увеличение контактов среди населения способствует росту случаев заражения».
Специалисты прогнозируют, что о преодолении пандемии можно будет говорить после вакцинации 75% населения и формировании за счет этого иммунитета.
Отметим, что от COVİD-19 полностью вакцинированы (обеими дозами вакцины) уже 27% населения.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)