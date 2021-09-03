Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами прогнозируются дожди, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 19-21, днем - 25-28, в Баку ночью - 19-21, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 25-26 градусов тепла.

Завтра ночью и утром в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные. Днем в большинстве районов прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24, днем - 28-32, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)