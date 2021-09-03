БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 85 760 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 48 116, вторую – 37 644.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 095 693.

При этом первую дозу препарата получили 4 287 967, вторую – 2 807 726 человек.