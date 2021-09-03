В Азербайджане выявлено еще 3 762 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 812 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 762 случая заражения коронавирусом, 3 812 человек вылечились, 38 – скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 436 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 287 человек вылечились, 5 760 – скончались, число активных больных составляет 53 210.
За последние сутки в стране проведено 19 017 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 517 734.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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