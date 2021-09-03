Названы страны, граждане которых чаще всего посещали Азербайджан в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Во время пандемии в Азербайджан приезжали в основном туристы из арабских стран, Турции и России. Однако 5 августа был разрешен въезд в страну авиатранспортом гражданам более 20 государств. Последние наблюдения показывают, что в Азербайджан также прилетают туристы из этих стран.

Об этом в пятницу сказал Trend эксперт в области туризма Джейхун Аширов.

Он отметил, что авиатранспортом Азербайджан могут посетить граждане 29 стран.

«Туристы из этих стран могут прибывать в Азербайджан с соблюдением определенных правил карантина. В основном это граждане арабских стран, Турции и России. Есть туристы и из других стран, но их очень мало. В целом, поездки в Азербайджан не носят массовый характер. Около 80 процентов посетителей приезжают с целью туризма. Поскольку туристический сезон уже завершается, ожидается сокращение числа прибывающих из-за границы», – сказал Аширов.

Напомним, что в настоящее время въезд в Азербайджан воздушным транспортом разрешен гражданам 29 стран. Список этих стран выглядит следующим образом:

- Турция,

- Россия,

- США,

- Бахрейн,

- ОАЭ,

- Великобритания,

- Израиль,

- Венгрия,

- Катар,

- Германия,

- Австрия,

- Бельгия,

- Чехия,

- Дания,

- Ирландия,

- Испания,

- Швеция,

- Швейцария,

- Канада,

- Люксембург,

- Мальта,

- Нидерланды,

- Польша,

- Португалия,

- Сербия,

- Сингапур,

- Словения,

- Словакия,

- Греция.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev