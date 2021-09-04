Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20, днем - 26-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 25-26 градусов.

Завтра в регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, днем ожидается погода преимущественно без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 27-32, в горах ночью - 7-12, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)