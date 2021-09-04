Сборная Азербайджана завоевала на Паралимпиаде в Токио 19 медалей

БАКУ /Trend/ - Завершилось выступление национальной паралимпийской сборной Азербайджана на летних Паралимпийских играх на "Токио-2020".

Как передает Trend в субботу со ссылкой на Национальный Паралимпийский комитет, спортсмены страны завоевали 19 медалей - 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых. Это рекордный результат в истории паралимпийского движения страны.

Шахана Гаджиева, Салех Раман, Вугар Ширинли, Севда Велиева, Ханым Гусейнова, Гусейн Рагимли, Хамид Гейдари, Эльвин Астанов, Дурсадаф Керимова, Вели Исрафилов, Ламия Велиева, Орхан Асланов завоевали золотые, Ламия Велиева - серебряную, Парвин Мамедов, Намиг Абаслы, Ильхам Закиев, Саид Наджафзаде - бронзовые медали.

Кроме того, наши спортсмены установили ряд рекордов:

- Хамид Хейдари (F57) установил мировой рекорд в метании копья с результатом 51,42 м.

- Эльвин Астанов (F53 - толкание ядра) обновил мировой рекорд с результатом 8,77 метра.

- Вели Исрафилов (S12 - брасс на 100 метров) установил паралимпийский рекорд с результатом 1:04.86.

- Ламия Велиева (Т13) обновила паралимпийский рекорд с результатом 55 секунд в беге на дистанции 400 метров.