Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Trend со ссылкой на бюро прогнозов Национального центра гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем 28-31 градус тепла, в Баку – ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-70, днем – 45-50 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) будет 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) – 25-26 градусов.

В районах Азербайджана местами преимущественно ночью и вечером ожидаются дожди с грозами. Северный ветер вечером сменится западным. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 27-32 градуса тепла, в горах – ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.