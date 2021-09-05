Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - С вечера 6-го до утра 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, местами – 23-25 метров в секунду, сообщает Trend со ссылкой на Национальной службу гидрометеорологии.
Вечером 7-го и ночью 8 сентября ветер усилится до 27 метров в секунду, ожидается дождь.
В регионах Азербайджана 6-8 сентября пройдут дожди и грозы, местами ливни, наиболее сильные – в Лянкяране и Астаре.
В горных районах не исключается град. Скорость северного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами – до 23-28 метров в секунду.
Уровень воды в реках повысится, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.
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