Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С вечера 6-го до утра 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, местами – 23-25 метров в секунду, сообщает Trend со ссылкой на Национальной службу гидрометеорологии.

Вечером 7-го и ночью 8 сентября ветер усилится до 27 метров в секунду, ожидается дождь.

В регионах Азербайджана 6-8 сентября пройдут дожди и грозы, местами ливни, наиболее сильные – в Лянкяране и Астаре.

В горных районах не исключается град. Скорость северного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами – до 23-28 метров в секунду.

Уровень воды в реках повысится, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.