Поступившие в вузы абитуриенты должны пройти регистрацию – ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 7 по 20 сентября абитуриенты, поступившие в вузы Азербайджана, должны зарегистрироваться в электронном виде в том учебном заведении, куда они поступили.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, для этого абитуриентам необходимо зарегистрироваться онлайн на платформе portal.edu.az и после входа в созданный кабинет выбрать услугу «Регистрация студентов в высшие и средние специальные учебные заведения» из списка предоставляемых услуг.

Поступающие могут получить информацию о документах и ​​других вопросах, необходимых при регистрации, с помощью платформы portal.edu.az или в Министерстве образования.

Отметим, что непрохождение регистрации абитуриентом в этот срок будет считаться отказом от обучения по специальности, на которую он поступил, и приказ о его зачислении не будет направлен в соответствующее учебное заведение. Эти абитуриенты не будут допущены к конкурсу по вакантным местам.