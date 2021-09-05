В Азербайджане выявлены еще 3 310 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 972 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 310 случаев заражения коронавирусом, 2 972 человека вылечились, 42 – скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 442 872 случая заражения коронавирусной инфекцией, 383 682 человека вылечились, 5 842 – скончались, число активных больных составляет 53 348.

За последние сутки в стране проведены 15 614 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 551 520.