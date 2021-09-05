БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 977 человек, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 29 223, вторую – 31 754.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 235 274.

При этом первую дозу вакцины получили 4 358 794, вторую – 2 876 480 человек.