Проверка документов граждан на входе в моллы и объекты общепита является законной - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проверка документов граждан, посещающих крупные торговые центры, отели и объекты общепита, является законной, сказал в понедельник Trend завотделом по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

С первого сентября услугами крупных торговых центров, отелей и объектов общепита в Азербайджане могут пользоваться граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса.

По его словам, наличие у них COVID-паспортов проверяют не сотрудники полиции, а гражданские лица. Они требуют у граждан не только COVID-паспорт, но и удостоверение личности.

«При посещении крупных торговых центров, отелей и объектов общепита граждане должны иметь при себе не только COVID-паспорт, но и удостоверение личности. Ничего незаконного в том, что у гражданина на входе в вышеуказанные объекты требуют COVID-паспорт и удостоверение личности, нет. Удостоверение личности требуется для сверки с информацией, указанной в COVID-паспорте. Если у гражданина при себе нет этих документов, то он должен назвать свои имя, фамилию и отчество, после чего посредством мобильного приложения проводится проверка, прошел ли он вакцинацию от коронавируса», - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)