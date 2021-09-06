Глава аппарата минздрава Азербайджана освобожден от занимаемой должности
БАКУ /Trend/ - Глава аппарата минздрава Азербайджана Надир Зейналов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщили в понедельник Trend в ведомстве.
На его должность пока никто не назначен.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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