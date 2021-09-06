Минобразования Азербайджана завтра объявит решение о новом учебном годе

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане решение о новом учебном годе будет обнародовано завтра.

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, сообщает в понедельник Trend.

Он сказал, что министр образования объявит об этом завтра.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)