Минобразования Азербайджана завтра объявит решение о новом учебном годе
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане решение о новом учебном годе будет обнародовано завтра.
Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, сообщает в понедельник Trend.
Он сказал, что министр образования объявит об этом завтра.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
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