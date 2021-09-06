В Азербайджане выявлены еще 2 406 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 867 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 2 406 случаев заражения коронавирусом, 2 867 человек вылечились, 37 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 445 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 549 человек вылечились, 5 879 – скончались, число активных больных составляет 52 850.
За последние сутки в стране проведены 11 550 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 563 070.
(Перевод: Кямаля Сеидовпа. Редактор: Константин Шапиро)
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