В Азербайджане выявлены еще 2 406 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 867 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 2 406 случаев заражения коронавирусом, 2 867 человек вылечились, 37 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 445 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 549 человек вылечились, 5 879 – скончались, число активных больных составляет 52 850.

За последние сутки в стране проведены 11 550 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 563 070.

(Перевод: Кямаля Сеидовпа. Редактор: Константин Шапиро)