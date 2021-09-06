Азербайджанская гимнастка приняла участие в Кубке мира в Словении (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Милана Минаковская приняла участие в традиционном Кубке мира по спортивной гимнастике в городе Копер (Словения), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана. Соревнование прошло 2–5 сентября.
Милана Минаковская, выступающая с текущего года во взрослой возрастной категории, представила на соревновании упражнения на двух снарядах – разновысоких брусьях и гимнастическом бревне.
В упражнении на разновысоких брусьях азербайджанская гимнастка заняла 17 позицию, а в упражнении на гимнастическом бревне – 24 место.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Замглавы парламентского комитета Азербайджана о вероятности распространения коронавируса учениками школ
Проекты с Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год
Информация о принудительном ношении масок на открытом воздухе не соответствует действительности – МВД Азербайджана
Энергетическая инфраструктура необходима для благосостояния азербайджанского народа – Разведцентр энергетической безопасности НАТО
Члены Национальной паралимпийской команды Азербайджана награждены орденами и медалями - Распоряжение
Отчет «Разрушение кладбищ» Комиссии США по международной религиозной свободе является предвзятым и необъективным – Заявление
Самое трудное – это определение истины… - Эльчин Мусаоглу о председательстве в жюри международного фестиваля
Военные эксперты России и Азербайджана обсудили на платформе Baku Network ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе (ВИДЕО)