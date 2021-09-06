Азербайджанская гимнастка приняла участие в Кубке мира в Словении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Милана Минаковская приняла участие в традиционном Кубке мира по спортивной гимнастике в городе Копер (Словения), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана. Соревнование прошло 2–5 сентября.

Милана Минаковская, выступающая с текущего года во взрослой возрастной категории, представила на соревновании упражнения на двух снарядах – разновысоких брусьях и гимнастическом бревне.

В упражнении на разновысоких брусьях азербайджанская гимнастка заняла 17 позицию, а в упражнении на гимнастическом бревне – 24 место.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)