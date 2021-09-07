Минобразования Азербайджана проводит брифинг по вопросу организации занятий в школах и вузах (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана проводит седьмого сентября брифинг по вопросу организации занятий в средних школах и вузах в 2021/22 учебном году в условиях пандемии коронавируса, сообщает во вторник Trend.

В брифинге участвует глава ведомства Эмин Амруллаев, советник министра Рустам Агаев и заведующая отделом минобразования Вафа Ягублу.

Отметим, что 2 марта 2020 года Кабмин Азербайджана принял постановление о приостановке занятий, учебно-воспитательного процесса и переносе в связи с этим всех мероприятий для предотвращения случаев заражения COVID-19, интенсификации медико-профилактических, дезинфекционных и других упреждающих мер во всех учебных заведениях на территории страны.

Для школьников были организованы телеуроки, а со второго апреля стартовал проект «Виртуальная школа». Позже с учетом эпидемиологической ситуации занятия были организованы как в режиме онлайн, так и в очном формате.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)