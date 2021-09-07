ENGINET расширила зону покрытия своей сети
Ведущий поставщик инновационных телекоммуникационных услуг ENGINET, продолжает свои проекты по расширению оптических сетей по всей стране. На этот раз бренд компании BIRLink, обеспечив оптическое интернет подключение в Сабирабаде, предоставит жителям региона качественные телекоммуникационные услуги.
Таким образом, бренд BIRLink компании ENGINET, первой компании в стране, внедрившей технологию FTTH (Fiber to the home), теперь будет предоставлять жителям Сабирабадского региона широкополосный оптический Интернет, цифровое телевидение и телефонию, облачное видеонаблюдение и другие телекоммуникационные услуги на основе этой технологии.
Следует отметить, что телекоммуникационные услуги под брендом BIRLink действуют не только в Баку, но и в других регионах Азербайджана. Подробная информация доступна на http://www.birlink.az.
О бренде BIRLink:
BIRLink – это торговая марка ENGINET, которая на основе технологии FTTH предоставляет такие решения как оптический Интернет, цифровое телевидение и телефония, а также другие инновационные услуги. Название бренда точно отражает его философию: передовая технология FTTH, которую он представляет, позволяет предоставлять широкий спектр услуг по одному и тому же оптоволоконному каналу без ущерба для качества и скорости. В настоящее время под брендом BIRLink пользователям предоставляются услуги фильтрации, цифровой телефонии и телевидения, статического IP и облачного видеонаблюдения.