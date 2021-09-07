Синоптики рассказали, сколько еще сохранится нестабильная погода в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до второй половины дня восьмого сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
По ее данным, сегодня ночью местами на Большом Кавказе и в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются проливные дожди, к вечеру девятого сентября осадки постепенно прекратятся.
Сильный северо-западный ветер с утра завтрашнего дня станет умеренным.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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