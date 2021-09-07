БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновляется очная форма обучения в вузах и ссузах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября.

Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.

Министр отметил важность соблюдения эпидемиологических требований Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Глава ведомства напомнил, что обучение в очной форме в Азербайджане было приостановлено с марта 2020 года в связи с коронавирусной пандемией.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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