В Азербайджане возобновляется очная форма обучения в вузах и ссузах
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновляется очная форма обучения в вузах и ссузах.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября.
Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.
Министр отметил важность соблюдения эпидемиологических требований Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
Глава ведомства напомнил, что обучение в очной форме в Азербайджане было приостановлено с марта 2020 года в связи с коронавирусной пандемией.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni
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