В Азербайджане возобновляется очная форма обучения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновляется очная форма обучения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что очное обучение в I-IV классах возобновится с 22 сентября, а в V-IX классах - с 29 сентября.