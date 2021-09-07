В Азербайджане возобновляется очная форма обучения (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:16)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновляется очная форма обучения.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что очное обучение в I-IV классах возобновится с 22 сентября, а в V-IX классах - с 29 сентября.
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