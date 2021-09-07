В Азербайджане вакцинацию от COVID-19 прошли до 80% работников учебных заведений - минобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до 80 процентов работников учебных заведений прошли вакцинацию от коронавируса.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в Азербайджане растет число вакцинированных граждан, что положительно влияет на общую ситуацию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)