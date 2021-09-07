В Азербайджане учащиеся и учителя составляют до 10% заражающихся коронавирусом - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учащиеся и учителя составляют до 10% заражающихся коронавирусом.

Об этом на брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что с учетом среднего показателя числа заражающихся в день коронавирусом число заразившихся учащихся и учителей составляет до 300 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)