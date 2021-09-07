В средних школах Азербайджана занятия будут проводится 5 дней в неделю

БАКУ /Trend/ - В средних школах Азербайджана занятия будут проводится пять дней в неделю, а в некоторых - возможен шестидневный график.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, в последние дни порядка восьми процентов инифицирования коронавирусом приходится на учеников.

"Надеемся, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями уменьшения случаев инифицирования в учебных заведениях" - добавил министр.

(Автор: Зейни Джафаров)

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