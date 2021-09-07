БАКУ /Trend/ - Названа причина, по которой очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся на неделю позже.

Как передает во вторник Trend, министр образования Эмин Амруллаев сообщил на брифинге седьмого сентября, что это сделано для того, чтобы в течение дополнительной недели еще больше людей получили возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

"Сегодня в Азербайджане полным ходом продолжается процесс вакцинации. Считаем, что в течение недели еще большее число людей смогут пройти вакцинацию и у них сформируется иммунитет, что может положительно повлиять на учебный процесс", - сказал Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)