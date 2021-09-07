Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, на очных лекциях будет допускаться возможность присутствия примерно 50-60 студентов.

"Мы не поддерживаем идею проведения лекций в больших аудиториях и в связи с этим разрабатываются правила", - сказал Амруллаев.

Было также отмечено, что работники сферы образования в обязательном порядке должны пройти вакцинацию или представить справку о противопоказаниях.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni