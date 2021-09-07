Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
По словам министра, на очных лекциях будет допускаться возможность присутствия примерно 50-60 студентов.
"Мы не поддерживаем идею проведения лекций в больших аудиториях и в связи с этим разрабатываются правила", - сказал Амруллаев.
Было также отмечено, что работники сферы образования в обязательном порядке должны пройти вакцинацию или представить справку о противопоказаниях.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах –это Азербайджан!" будет представлена на Стокгольмской выставке моды
Норвежский дизайнер представила в Турции коллекцию, посвященную исторической Победе Азербайджана (ФОТО)
Лента новостей
Не прошедшие вакцинацию учителя в Азербайджане должны представить справку о противопоказании - минобразования
Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут - минобразования Азербайджана
Пандемия COVID-19 создала основу для приобретения навыков в сфере дистанционного образования – Минобразования Азербайджана
Количество студентов, присутствующих на лекциях в вузах, будет ограничено - минобразования Азербайджана
Названа причина, по которой очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся на неделю позже
Президент Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта, провести серьезный анализ
Минобразования Азербайджана провел брифинг по вопросу организации занятий в школах и вузах (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с назначением его министром молодежи и спорта (ВИДЕО)
Завершены съемки фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Фермеры могут воспользоваться субсидиями в сроки не позднее двух лет после их предоставления - минсельхоз Азербайджана
Азербайджан и Турция продолжают совместные учебные тренировки групп подводной атаки и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
10-е место Азербайджана среди 163 стран на Паралимпиаде в Токио - большая победа - замминистра (ВИДЕО)
Минздрав Азербайджана объяснил в каких случаях будут вакцинировать от коронавируса граждан 16-18 лет