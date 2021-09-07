Минобразования Азербайджана о мерах в случае заражений коронавирусом среди учащихся

БАКУ /Trend/ - При выявлении случаев заражения коронавирусом среди участников образовательного процесса в учебных заведениях, решения будут приниматься исходя из сложившейся ситуации.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге, передает во вторник Trend.

По его словам, если учащийся заразился не в школе или не контактировал с другими учащимися, либо контактировал с малым количеством учащихся, то карантинные меры в этом случае будут носить более ограниченный характер.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах - с 29 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)