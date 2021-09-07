Некоторые учителя в Азербайджане все еще отказываются от вакцинации – министр (версия 2)

(первая версия в 14:36)

БАКУ /Trend/ - Некоторые учителя в Азербайджане все еще отказываются от вакцинации от коронавируса.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что все работники сферы образования обязательно должны пройти вакцинацию от COVID-19 или представить справку об имеющихся противопоказаниях.

«Некоторые учителя отказываются от вакцинации, но ведь это полезно для коллектива. Мы не принуждаем вакцинироваться тех, у кого есть противопоказания. Если вакцинировано до 80 процентов работников сферы образования, то это связано не с их желанием, а с профессионализмом», - сказал Амруллаев.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября. Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.