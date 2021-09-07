Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб академическому образованию в Азербайджане - министерство

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб академическому образованию, но благодаря ей мы приобрели социальные навыки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала седьмого сентября на брифинге завотделом министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, подготовка к новому учебному году проведена должным образом.

"Учителя были привлечены к курсам по повышению квалификации. Также напечатаны учебники с QR-кодами. Главное, чтобы учителя были хорошо подготовлены. Обучение - это двусторонний процесс. Многое зависит от педагогов, но и учащиеся также должны проявлять желание и интерес к учебе", - сказала Ягублу.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах - с 29 сентября.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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