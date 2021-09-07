Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут.
Об этом на брифинге сказал советник министра образования Рустам Агаев, сообщает во вторник Trend .
По его словам, у входящих в здание школы будет измеряться температура тела: "Если температура тела учащихся или учителей будет выше 37 градусов, то они не будут пропущены в здание".
Агаев отметил, что если температура тела поднимется у кого-либо на уроке, то этот человек будет переведен в другое помещение.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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