Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Лица с температурой тела выше 37 градусов в школы пропускаться не будут.

Об этом на брифинге сказал советник министра образования Рустам Агаев, сообщает во вторник Trend .

По его словам, у входящих в здание школы будет измеряться температура тела: "Если температура тела учащихся или учителей будет выше 37 градусов, то они не будут пропущены в здание".

Агаев отметил, что если температура тела поднимется у кого-либо на уроке, то этот человек будет переведен в другое помещение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)