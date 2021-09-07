В средних школах Азербайджана назначены контролеры в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года в каждом образовательном заведении Азербайджана назначены ответственные за оперативный контроль.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал седьмого сентября на брифинге советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.

По его словам, эти люди будут измерять температуру участникам образовательного процесса.

"Вход в учебное заведение будет запрещен тем, у кого температура тела будет выше 37 градусов. Если температура тела у кого-либо повысится во время урока, то этот человек будет изолирован. Если это произойдет с учеником, то об этом будут проинформированы его родители, а если с учителем, то соответствующее медучреждение.

О случаях инфицирования в школах будет проинформирован Центр гигиены и эпидемиологии", - сказал Агаев.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах - с 29 сентября.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)