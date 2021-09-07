Решения о применении единой униформы в школах Азербайджана нет – министр образования

БАКУ /Trend/ - Пока что решения о применении единой униформы в школах Азербайджана нет.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге в связи с началом нового учебного года.

По его словам, в настоящее время школы сами выбирают свои униформы, и пока разрешается использование имеющихся униформ.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах – с 29 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev