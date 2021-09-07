Минобразования Азербайджана о ношении масок в школах

БАКУ /Trend/ - В школах ученикам необязательно носить маски.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что детей не будут принуждать носить маски в школах.

"Это зависит от желания родителей. Если родитель хочет, то его ребенок может носить маску", - сказал Агаев.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября. Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)