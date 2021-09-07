Минобразования Азербайджана о проведении мониторингов в школах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мониторинги в школах будут проводиться совместно с соответствующими структурами.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что ответственность за это несут руководители учебных заведений.

"Будем совместно с ними стараться, чтобы проблем не было", - сказал Амруллаев.

Напомним, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября. Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)