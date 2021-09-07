"Дорога Победы" будет полностью готова к эксплуатации в конце сентября (версия 2)

(первая версия в 16:04)

БАКУ /Trend/ - "Дорога Победы" будет полностью готова к эксплуатации в конце сентября.

Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что асфальтирование 101-километровой "Дороги Победы" уже завершено.

"Сейчас наносится разметка и устанавливаются дорожные знаки. В ближайшее время эти работы также будут завершены, и "Дорога Победы" будет готова к вводу в эксплуатацию", - сказал Наджафли.

Глава пресс-службы подчеркнул, что ни в одной стране мира дорогу не строят за 10 месяцев "с нуля".

"В Азербайджане за 10 месяцев построена дорога вместе с мостами и переходами протяженностью 101 километр. То есть каждый месяц строились 10 километров дороги, и работы не останавливались даже в самую морозную погоду. Дорога будет полностью готова к вводу в эксплуатацию в конце сентября", - сказал Наджафли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)