БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика инфицирования коронавирусом по регионам Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на koronavirusinfo.az, больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Баку - 54,6 процента от общего числа по стране.

Далее следуют Абшеронский район - 13,3 процента, Аранская зона - 11,8 процента, Гянджа-Газахский регион - 6,9 процента, Шеки-Загатальский - 3,7 процента, Губа-Хачмазский - три процента, Лянкяранский район - 2,6 процента, Горный Ширван - 2,4 процента, Верхний Карабах - 13 процентов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)