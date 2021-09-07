Завершается следствие по уголовному делу в отношении генерала упраздненного МНБ Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Следствие по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Мовлана Шихалиева, проводимое в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, подходит к концу, сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend.

В пресс-службе добавили, что общественность будет проинформирована об этом.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)