ЧМ-2022: сборная Азербайджана проиграла команде Португалии

Общество 7 сентября 2021 22:03 (UTC+04:00)
ЧМ-2022: сборная Азербайджана проиграла команде Португалии

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу сыграла очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает Trend, сборная Азербайджана проиграла со счетом 0:3 команде Португалии. Матч прошел на Бакинском олимпийском стадионе.

Голы забили Б.Силва (26-я минута), А.Силва (31-я минута) и Д.Жота (75-я минута).

Сборная Азербайджана набрала всего одно очко в отборочном этапе и находится на последнем месте в своей группе.

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