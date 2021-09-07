ЧМ-2022: сборная Азербайджана проиграла команде Португалии
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу сыграла очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
Как сообщает Trend, сборная Азербайджана проиграла со счетом 0:3 команде Португалии. Матч прошел на Бакинском олимпийском стадионе.
Голы забили Б.Силва (26-я минута), А.Силва (31-я минута) и Д.Жота (75-я минута).
Сборная Азербайджана набрала всего одно очко в отборочном этапе и находится на последнем месте в своей группе.
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