В Баку завтра будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем будет пасмурно, в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 17-19, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) – 24-25 градусов тепла.

Днем в некоторых горных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью - 6-11, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)