В Азербайджане выявлено еще 2 557 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 592 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 557 случаев заражения коронавирусом, 3 592 человека вылечились, 39 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 450 282 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 569 человек вылечились, 5 959 – скончались, число активных больных составляет 50 754.

За последние сутки в стране проведено 15 220 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 593 820.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)